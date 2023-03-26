Помогут похудеть и укрепят сердце: диетолог назвал самые полезные ягоды и фрукты для организма

Фрукты и ягоды практически все очень полезны для здоровья организма. Но существуют настоящие суперфуды, которые помогают укрепить сердце и сосуды, а еще становятся незаменимыми в борьбе с лишним весом.

Самые полезные ягоды

По словам специалиста, настоящим суперфудом для организма человека является черника. Она содержит много клетчатки, которая позволяет намного дольше ощущать сытость. Также эта ягода относится к ягодам с высоким содержанием антиоксидантов. Антиоксиданты предотвращают или замедляют повреждение клеток.

"С когнитивной точки зрения, в ней есть много преимуществ для улучшения памяти, а некоторые исследования показывают преимущества употребления черники для сердечно-сосудистой системы или соединений, борющихся с раком. В общем, эти ягоды уменьшают воспаление", - подчеркивает Даниэль Крамбл Смит.

Второй ягодой, которая добавит организму здоровья, диетолог назвал клубнику, так как в ней содержится много витамина С.

Самые полезные фрукты

"Употребление в пищу любых фруктов даст здоровые результаты, хотя некоторые из них содержат питательные вещества, которые служат другим целям. Например, яблоки содержат пектин, клетчатку, которая действует как пребиотик, что может способствовать функционированию толстой кишки и пищеварению", - пояснил диетолог.

Он рекомендует обязательно включить в рацион фрукты, богатые витамином С - апельсины, грейпфруты, лимоны.

Витамин С способствует выработке коллагена, в старшем возрасте люди часто беспокоятся вопросом о том, как уменьшить морщины и поддержать здоровье волос, кожи, ногтей.

Не забудьте про авокадо

"Люди иногда боятся жира, но полезные жиры из авокадо, орехов, семян, оливок, оливкового масла, жирной рыбы обладают множеством противовоспалительных свойств", - говорит Крамбл Смит.

Он подчеркивает, что авокадо богато калием, который помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина. Также в них содержится большое количество клетчатки, которая позволяет дольше сохранять чувство сытости и помогает регулировать уровень сахара в крови.

"Часто фрукты и овощи могут быть отличными источниками жирорастворимых витаминов А, Е, К. С жирорастворимыми витаминами нам нужен источник жира, чтобы организм мог их действительно усваивать. Таким образом, употребление авокадо с салатом улучшает усвоение организмом этих питательных веществ", - подчеркивает специалист.

А что с противопоказаниями?

Есть некоторые опасения относительно фруктов и ягод из-за содержания в них сахара. Даниэль Крамбл Смит отмечает, что при этом фрукты и ягоды не вредны для организма.

"Во фруктах и ягодах так много витаминов, минералов, клетчатки, воды и других питательных веществ, которые так нужны организму", - подчеркивает он.

Именно фрукты помогают бороться с упадком сил после обеда, когда большинство людей тянется за еще одной чашкой кофе. Натуральный сахар является здоровым источником энергии, сочетании фруктов с белком даст такой же заряд бодрости, как и кофеин.

Специалист рекомендует быть осторожнее людям с диабетом, инсулинорезистентностью или проблемами с уровнем сахара в крови. Им стоит помнить о размерах порции фруктов и ягод, а также сочетать их с белковыми продуктами - творогом или йогуртами. Как вариант - фруктовые смузи. Они помогают получить суточную норму фруктов просто и доступно.

А сколько нужно фруктов и ягод в день

В Центре по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют употреблять ежедневно от 1,5 до 2 чашек фруктов и ягод в день. В одной чашке может быть яблоко, банан, черника, несколько слив и пару кусочков манго.

Даниэль Крамбл Смит дал простой совет о том, как употреблять больше фруктов и ягод ежедневно - кладите в свою корзину в супермаркете фрукты, которые вы никогда не пробовали. И делайте так хотя бы раз в неделю.

Можно проводить эксперименты - добавлять ягоды в кашу на завтрак, брать яблоки вместо перекуса или ужинать фруктовыми салатами.