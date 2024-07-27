Поможет от морщин и прыщей. Это дешевое средство из аптеки действует как дорогой и люксовый крем

Что такое витамин F и как он работает

Витамин F - это смесь ненасыщенных жирных кислот из семейства омега-3 и омега-6, а именно альфа-линоленовой кислоты (ALA) и линолевой кислоты (LA). Организм не может производить его самостоятельно, потому он должен поступать с пищей. Мы можем найти его, среди прочего: в растительных маслах, семенах подсолнечника, тыкве, орехах, миндалинах, соевых бобах, молоке и морской рыбе.

Витамин F также используется наружно и является обычным ингредиентом кремов для лица и тела, поскольку защищает гидролипидный слой эпидермиса. Мазь интенсивно увлажняет, укрепляет кожу и улучшает внешний вид. При нанесении на сухую и потрескавшуюся кожу успокаивает раздражение, устраняет напряжение и восстанавливает поврежденный эпидермис.

Мазь с витамином F - как она влияет на кожу?

Мазь с витамином F можно использовать в качестве барьера для защиты кожи от неблагоприятного воздействия внешних факторов, например ветра и мороза. Она укрепляет естественный защитный барьер кожи и восстанавливает кожу при ожогах, пролежнях или ссадинах.

Витамин F, нанесенный на кожу, также уменьшает воспаление, в частности угрей или экземы. Он уменьшает видимость поражений, предотвращает чрезмерное шелушение кожи и регулирует работу сальных желез, уменьшая выделение чрезмерного количества кожного сала. Поэтому мазь с витамином F будет эффективной поддержкой при лечении прыщей и экземы.

Витамин F для кожи:

обладает противовоспалительными свойствами,

восстанавливает эпидермис,

увлажняет и увлажняет кожу,

поддерживает заживление ран,

уменьшает акне,

поддерживает работу сальных желез,

замедляет процессы старения кожи,

защищает кожу от мороза и ветра.

Мазь с витамином F - дешевое косметическое средство специального назначения

Витамин F является распространенным ингредиентом детской косметики. Поэтому мазь с витамином F можно приобрести в аптеке или аптеке как средство, предназначенное для ухода за подгузниками для новорожденных.

Его можно использовать для увлажнения и защиты кожи вашего ребенка от холода и ветра.

Эти свойства мази доказывают, что это мягкий и неопасный продукт для всех. Кроме того, это очень дешевый продукт.