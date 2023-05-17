Помощь ВСУ, слезы счастья и никакого русского языка: 10 фактов о туре Насти Каменских

Настя приехала в 14 городов с концертами в рамках тура "Я - Украина". Команда артистки преодолела более четырех тысяч километров.

Певица исполнила свои хиты, переведенные на украинский - "Попа як у Кім", "Червоне вино", "Дівчата рулять", "Це є моя ніч" и другие. А также совершенно новые песни, среди которых и щемящий трек артистки "Я - Україна". Кстати, эту песню Каменских написала в соавторстве со своим мужем Потапом. В каждом городе зал, стоя, пел вместе с ней. А в Чернигове и Черновцах артистка позвала на сцену детишек и спела вместе с ними.

Свое 36-летие Каменских тоже отпраздновала прямо на сцене - во время концерта в Черкассах. Артистке преподнесли сюрприз - вынесли ей торт, а также показали видео поздравления от коллег по сцене, военных и детей, к которым они приезжали с визитами. Поздравил любимую и муж Потап - он появился на экране и искренне обратился ко второй половинке. Зал встретил его речь громкими аплодисментами.

На одной из встреч с военными певица получила шутливое предложение руки и сердца от одного из наших защитников. Однако Каменских сказала, что не собирается расставаться с Потапом.

"Я желаю каждой женщине таких невероятных мужчин, как наши защитники! Но я уже замужем", - ответила певица.

Настя Каменских в туре "Я - Украина" (фото: пресс-служба NK)

В течение тура вместе с общественной организацией "Сенсорика" удалось передать более двух тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в детские дома, военные госпитали, а также была предоставлена адресная помощь 50 семьям, проживающим на прифронтовых территориях. Также удалось передать дрон DJI Mavic 3 нашим защитникам на Бахмутское направление, за что те искренне поблагодарили певицу.

Настя Каменских в туре "Я - Украина" (фото: instagram.com/kamenskux)

На встрече с военными в Ровно, один из бойцов - Алексей - впервые поднялся на ноги для того, чтобы обняться с артисткой и сфотографироваться с ней.

В Кременчугском военном госпитале ребята сняли свои шевроны и подарили их артистке. Это растрогало певицу до слез.

Во время визита в Тернопольский детский дом его директор Инга Владимировна поделились с Настей, что после предыдущего визита артистки, маленький мальчик Артем после встречи с ней, начал говорить.

На многих концертах присутствовали наши защитники и защитницы, а также работники медицинских госпиталей, которых Настя пригласила во время своих встреч. В Ровно наши защитницы поднялись на сцену, надели Каменских на плечи флаг Украины и поблагодарили за все, что она сделала для ВСУ.

В Черкассах Настя осуществила мечту давней участницы своего фан-клуба - девочки Иры: пригласила ее на сцену и спела вместе с ней песню "Додому".

Настя Каменских в туре "Я - Украина" (фото: пресс-служба NK)