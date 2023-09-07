Помощь семьям с детьми: как получить продукты, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи

Украинский благотворительный фонд "Пострадавшие дети войны" начал прием заявлений на целевую помощь семьям, пострадавшим в результате войны. Эта гуманитарная помощь предоставляется в виде продуктов питания, средств гигиены, лекарств и другими необходимыми вещами, необходимыми для надлежащей жизни.

Как подать заявку и получить необходимые вещи – читайте в материале Styler.

Кто сможет получить помощь

Благотворительный фонд "Дети войны" оказывает целевую помощь пострадавшим семьям, имеющим детей. Фонд ищет спонсоров, которые могут помочь в соответствии с запросом. Следует отметить, что фонд оказывает помощь во всех городах Украины.

Получить поддержку могут:

Семьи

Детские дома

Пенсионеры

Попечители несовершеннолетнего ребенка

Военные

Медицинские заведения

Благотворительный фонд запустил новую программу помощи для украинцев (скриншот)

Как подать заявку

Для получения помощи необходимо заполнить анкету по этой ссылке. В анкете нужно указать следующие данные:

ФИО

электронная почта

контактный номер телефона

количество членов семьи

количество детей

тип жилья, где вы живете

что из необходимых вещей в доме у вас есть

информацию о работе - пенсионер, нет работы, человек с инвалидностью и т.п.

информация, что именно вам нужно - средства, питание, медицина, одежда, помощь для обучения

добавьте фото

Как получить помощь от благотворительного фонда (скриншот)

После заполнения всех пунктов анкеты нажмите "отправить" и Фонд будет искать спонсора, который сможет закрыть ваши потребности. Для получения дополнительной информации: info@childrenofthewar.org