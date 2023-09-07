Помощь семьям с детьми: как получить продукты, лекарства, средства гигиены и необходимые вещи
Украинский благотворительный фонд "Пострадавшие дети войны" начал прием заявлений на целевую помощь семьям, пострадавшим в результате войны. Эта гуманитарная помощь предоставляется в виде продуктов питания, средств гигиены, лекарств и другими необходимыми вещами, необходимыми для надлежащей жизни.
Как подать заявку и получить необходимые вещи – читайте в материале Styler.
Кто сможет получить помощь
Благотворительный фонд "Дети войны" оказывает целевую помощь пострадавшим семьям, имеющим детей. Фонд ищет спонсоров, которые могут помочь в соответствии с запросом. Следует отметить, что фонд оказывает помощь во всех городах Украины.
Получить поддержку могут:
- Семьи
- Детские дома
- Пенсионеры
- Попечители несовершеннолетнего ребенка
- Военные
- Медицинские заведения
Благотворительный фонд запустил новую программу помощи для украинцев (скриншот)
Как подать заявку
Для получения помощи необходимо заполнить анкету по этой ссылке. В анкете нужно указать следующие данные:
- ФИО
- электронная почта
- контактный номер телефона
- количество членов семьи
- количество детей
- тип жилья, где вы живете
- что из необходимых вещей в доме у вас есть
- информацию о работе - пенсионер, нет работы, человек с инвалидностью и т.п.
- информация, что именно вам нужно - средства, питание, медицина, одежда, помощь для обучения
- добавьте фото
Как получить помощь от благотворительного фонда (скриншот)
После заполнения всех пунктов анкеты нажмите "отправить" и Фонд будет искать спонсора, который сможет закрыть ваши потребности. Для получения дополнительной информации: info@childrenofthewar.org
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