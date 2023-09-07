Допомога сім'ям з дітьми: як отримати продукти, ліки, засоби гігієни та необхідні речі

Український благодійний фонд "Постраждалі діти війни" почав прийом заяв на цільову допомогу сім'ям, які постраждали внаслідок війни. Ця гуманітарна допомога надається у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, ліків та іншими необхідними речами, які необхідні для належного життя.

Як подати заявку та отримати необхідні речі - читайте у матеріалі Styler.

Хто зможе отримати допомогу

Благодійний фонд "Діти війни" надає цільову допомогу постраждалим родинам, які мають дітей. Фонд шукає спонсорів, які мають можливість допомогти відповідно до запиту. Варто зазначити, що фонд надає допомогу у всіх містах України.

Отримати підтримку можуть:

Сім'ї

Дитячі будинки

Пенсіонери

Опікуни неповнолітньої дитини

Військові

Медичні заклади

Благодійний фонд запустив нову програму допомоги для українців (скріншот)

Як подати заявку

Для отримання допомоги необхідно заповнити анкету за цим посиланням. В анкеті потрібно вказати такі дані:

ПІБ

електронна пошта

контактний номер телефону

кількість членів сім'ї

кількість дітей

тип житла, де ви мешкаєте

що з необхідних речей в домі у вас є

інформацію щодо роботи - пенсіонер, нема роботи, людина з інвалідністю тощо

інформація про те, що саме вам потрібно - кошти, харчування, медицина, одяг, допомога для навчання

додайте фото

Як отримати допомогу від благодійного фонду (скріншот)

Після заповнення усіх пунктів анкети натисніть "відправити" і Фонд буде шукати спонсора, якій зможе закрити ваші потреби. Для додаткової інформації: info@childrenofthewar.org