Помогает избежать болезней: вот какой продукт все должны есть больше с возрастом

Какой продукт нужно есть с возрастом

Диетолог Кимберли Гомер рассказала, что некоторые продукты могут быть полезны для повышения уровня энергии с возрастом.

Питание может быть ключевым в профилактике заболеваний. Основным фактором всех болезней, будь то болезнь сердца, рак, диабет, ожирение или деменция, может быть воспаление.

Соблюдение противовоспалительной диеты вместе с исключением пищи, вызывающей воспаление, является ключевым фактором для поддержания превосходного физического и психического здоровья с возрастом.

Жирная рыба, например лосось, богата EPA и DHA, являющимися полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Старшие люди должны стремиться включать их в свой рацион по крайней мере дважды в неделю, чтобы увеличить потребление омега-3, что поддерживает здоровье мозга и уменьшает воспаление.

Людям нужен белок для поддержания мышц и силы, а здоровый жир для гормонов и жирорастворимых витаминов. С возрастом все естественно теряют мышцы. Всем клеткам, в том числе клеткам мозга, нужны полезные жиры. Если они не обеспечивают, то могут возникнуть физические и когнитивные проблемы.

Оптимальное потребление белка для пожилых людей составляет 1-1,2 г, что превышает общую рекомендацию для взрослых в 0,8 г в день.

Другие продукты, которые следует добавить в тарелку

Листовая зелень, например капуста или шпинат, также является разумным дополнением. Они также являются отличным источником витаминов группы B, таких как фолиевая кислота, ниацин, рибофлавин и витамин В, которые важны для здоровой работы мозга.

Гранаты являются богатым источником антиоксидантов для борьбы с окислительным повреждением и содержат группу соединений, называемых элагитанинами.

У некоторых людей кишечные бактерии превращают элагитанины в нечто под названием уролитин А, и было показано, что уролитин А компенсирует некоторые последствия старения, включая потерю мышц. Гранаты также являются богатым источником клетчатки и помогают регулировать уровень сахара в крови, способствовать сытости и защищать от рака толстой кишки.

Мужчины и женщины имеют разные пищевые потребности на каждом этапе жизни, включая возраст. Мужчинам, как правило, требуется большее потребление белка, чтобы поддерживать мышечную массу, которая может уменьшаться с возрастом. Цинк особенно важен для мужчин, поскольку он поддерживает здоровье простаты и иммунную функцию.

Для женщин кальций и витамин D становятся решающими для поддержания здоровья костей, особенно после менопаузы, когда повышается риск остеопороза. Потребность в железе уменьшается после менопаузы, но она остается важной для уровня энергии.

Фолиевая кислота необходима для когнитивного здоровья и здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, фитоэстрогены, содержащиеся в соевых продуктах, могут помочь смягчить симптомы менопаузы.