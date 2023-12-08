Помогает избежать ОРВИ? Нутрициолог рассказала всю правду о витамине С
Необходимым антиоксидантом природного происхождения, который важен для людей, является витамин С. Он настолько важен для организма, что вокруг него уже составляют легенды.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
В какие мифы не стоит верить
Витамин С защищает от ОРВИ
Многие думают, что витамин С нужно принимать в больших количествах, чтобы стимулировать иммунитет и снижать риск заболеть ОРВИ. Однако это миф.
Следует знать, что при поступлении в организм больших доз витамина С снижается его всасывание в кишечнике, а излишки быстро выводятся.
Больше всего витамина в апельсинах
Лучший источник витамина С - лимоны и апельсины - это миф.
На самом деле цитрусовые богаты аскорбиновой кислотой, но они далеки от первого места. Лидеры по содержанию витамина С: шиповник, сладкий перец и черная смородина.
Витамин С снижает риск рака
Мифом также считается, что прием витамина С помогает снизить риск развития онкологических заболеваний.
Нутрициолог говорит, что нет доказательных научных исследований, которые хоть как-то подтверждали взаимосвязь между гиповитаминозом витамина С и риском развития онкологии.
Норма витамина С
Дневная норма витамина С отличается:
- для женщин - 75 мг
- для мужчин - 90 мг
- для детей 5-8 лет - 25 мг
- дети 8-13 лет - 45 мг
- подростки 14-18 лет - 65-75 мг
Добавляй в норму еще 35 мг витамина, если ты куришь. Ведь курение уменьшает количество витамина С в организме.
Ранее врач называла витамины, улучшающие состояние кожи, волос и зубов.
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