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Дочь украинской военной брат-предатель вывез в РФ: как ей удалось вернуть ребенка

Украинка рассказала, что ее дочь незаконно вывезли в РФ (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный медик Оксана рассказала, что без ее разрешения ее 11-летнюю Еву вывезли в Россию. Уехать за девочкой она не могла, ведь защищала Украину и получила боевое ранение.

Об этом сообщает ТСН.

Кто вывез девочку в Россию

По словам женщины, они очень хотела служить в рядах ВСУ, и когда дочери исполнилось 10 лет, она оставила ее на маму и подписала контракт.

С января этого года - Оксана старший боевой медик роты огневой поддержки. В сентябре под Бахмутом она получила контузию.

"Десятого сентября попала в госпиталь. В госпитале и узнала, что моего ребенка уже нет в Украине. Его вывезли без моего ведома, без моего согласия", - рассказывает Оксана.

Дочь Оксаны жила с бабушкой в Волчанске Харьковской области, а это менее 10 километров до границы с Россией. Также туда переехал родной брат Оксаны со своей семьей.

Женщина говорит, что на момент деоккупации Волчанская брат решил вывезти свою семью в Россию. В частности, когда вывозил, то решил забрать и дочь Оксаны.

Родной брат Оксаны поддерживал россиян и получил паспорт Российской Федерации.

Она долго уговаривала брата вернуть дочь в Украину, но каждый раз получала ответ, что должна сама приехать за ней в Белгородскую область. Однако для украинской военной это означало только одно - сразу попасть в плен.

Оксана написала заявление в полицию, что ее дочь незаконно вывезли и удерживают на российской территории. Девочку объявили в международный розыск, и только после этого брат пошел на встречу.

Как вернули девочку домой

Вернуть Еву в Украину помогли волонтеры, вывозившие из российской Анапы украинских детей, которые из оккупированной Харьковской области отправили в летний лагерь. Но три месяца держали и не возвращали домой. Матери поехали в Анапу за своими детьми, а Еву провезли через границу по доверенности.

"Мы все переживали из-за того, что она служила в ВСУ. Однозначно они знали, что мама этой девочки в ВСУ. Она могла быть, возможно и есть, в списках каких-то контролях. И мы сильно переживали, что она границу не пройдет. Особенно , когда только поручение у нас есть", - рассказывает волонтер Мирослава.

Всего в Россию оккупанты незаконно вывезли и держат 13 тысяч 613 украинских детей.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасемчук рассказала, что для спасения ребенка важно иметь персональные данные.

Сейчас мама Евы уволилась в запас и хочет уделить дочери максимум своего времени.

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