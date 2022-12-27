Дочь украинской военной брат-предатель вывез в РФ: как ей удалось вернуть ребенка

Украинский военный медик Оксана рассказала, что без ее разрешения ее 11-летнюю Еву вывезли в Россию. Уехать за девочкой она не могла, ведь защищала Украину и получила боевое ранение.
Об этом сообщает ТСН.
По словам женщины, они очень хотела служить в рядах ВСУ, и когда дочери исполнилось 10 лет, она оставила ее на маму и подписала контракт.
С января этого года - Оксана старший боевой медик роты огневой поддержки. В сентябре под Бахмутом она получила контузию.
"Десятого сентября попала в госпиталь. В госпитале и узнала, что моего ребенка уже нет в Украине. Его вывезли без моего ведома, без моего согласия", - рассказывает Оксана.
Дочь Оксаны жила с бабушкой в Волчанске Харьковской области, а это менее 10 километров до границы с Россией. Также туда переехал родной брат Оксаны со своей семьей.
Женщина говорит, что на момент деоккупации Волчанская брат решил вывезти свою семью в Россию. В частности, когда вывозил, то решил забрать и дочь Оксаны.
Родной брат Оксаны поддерживал россиян и получил паспорт Российской Федерации.
Она долго уговаривала брата вернуть дочь в Украину, но каждый раз получала ответ, что должна сама приехать за ней в Белгородскую область. Однако для украинской военной это означало только одно - сразу попасть в плен.
Оксана написала заявление в полицию, что ее дочь незаконно вывезли и удерживают на российской территории. Девочку объявили в международный розыск, и только после этого брат пошел на встречу.
Вернуть Еву в Украину помогли волонтеры, вывозившие из российской Анапы украинских детей, которые из оккупированной Харьковской области отправили в летний лагерь. Но три месяца держали и не возвращали домой. Матери поехали в Анапу за своими детьми, а Еву провезли через границу по доверенности.
"Мы все переживали из-за того, что она служила в ВСУ. Однозначно они знали, что мама этой девочки в ВСУ. Она могла быть, возможно и есть, в списках каких-то контролях. И мы сильно переживали, что она границу не пройдет. Особенно , когда только поручение у нас есть", - рассказывает волонтер Мирослава.
Всего в Россию оккупанты незаконно вывезли и держат 13 тысяч 613 украинских детей.
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Сейчас мама Евы уволилась в запас и хочет уделить дочери максимум своего времени.
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