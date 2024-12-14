"Дочь останется украинкой". Жительница села Антоновка рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

Ольга, жительница небольшого села Антоновка в Запорожье, потеряла все, но не позволила украсть украинскую идентичность приемной дочери.

Антоновка жила обычной жизнью, и не сразу туда пришли ужасные новости. О начале войны женщина узнала из звонка старшей дочери. Уже через неделю село окружили и оккупировали.

"Начались непрерывные обстрелы - днем и ночью. "Грады" били по близлежащим населенным пунктам. Антоновка осталась без света, воды, а магазинные полки опустели. Люди выживали, делясь последним", - рассказывает Ольга.

В марте окончательно потерялась связь. Жители оказались в информационном вакууме, оставаться становилось с каждым днем все опаснее. Выехать семье удалось только в августе, на последнем эвакуационном автобусе. Вся жизнь поместилась в один чемодан.

За два года до войны Ольга удочерила девочку. И самое важное для женщины было сохранить для нее украинскую идентичность:

"Я оставила все: хозяйство, дом, все, что имела на оккупированной территории, потому что не могла допустить, чтобы мой ребенок учился в российской школе. Я не хотела, чтобы в 14 лет он получал паспорт России. Это неприемлемо для меня. Я не могла представить, что моя Даша перестанет быть украинкой", - делится Ольга.

Им пришлось начинать жизнь заново, практически с нуля. Но несмотря на все трудности, Ольга не теряет оптимизма. Она верит в победу Украины и в то, что впереди их ждет радость и счастье, которого заслуживает каждый украинец.

История Ольги доступна по ссылке: https://bit.ly/3VxZj3K

Музей "Голоса мирных" собрал более 120 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея: https://civilvoicesmuseum.org/ или по бесплатной горячей линии: 0 (800) 509 001.