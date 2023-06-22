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В Донецкой области начались выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова

В Донецкой области начались выдачи гуманитарной помощи от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова снова в Донецкой области. На этот раз 4 тысячи продуктовых наборов доставили в Белозерское общество. Их уже начали получать местные жители.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Наборы с продуктами первой необходимости предназначены для наиболее уязвимых категорий граждан. Для каждой семьи это ожидаемая и необходимая поддержка.

В каждом наборе есть сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо и паштет.

С начала полномасштабной войны фонд передал 253 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Донецкая областьГуманитарная помощь