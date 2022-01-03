RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилося

Автор: Людмила Жукова

В окупованому бойовиками Донецьку все поступово прийшло в зневіру. Так, і популярний раніше Готель "Європа" доживає свої останні дні.

Про це повідомив на Facebook блогер Денис Казанський.

"У Донецьку впав навіс над входом в готель Європа. Готель не працює з 2014 року, тому що після приходу Росії готелі в Донецьку більше не потрібні. Все розвалюється і занепадає в колись багатому місті", - описав ситуацію Казанський.

У Донецьку руйнується Готель" Європа " (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)

У коментарях люди пишуть, що жителів Донецька зовсім не шкода, адже вони підтримали бойовиків. Але деякі з цим не згодні і вважають, що це не так.

  • Не шкода донеччан від слова"зовсім".
  • Фух, ну слава богу! Відвалився від деградації. А то я злякався вже, що бандерівці зруйнували.
  • Молода республіка не може себе забезпечити, а колись всю Україну "годували"....
  • Вхід до Європи завалило. Як це збіса символічно.
  • Спочатку була розруха в головах, ну, а далі по накатаній....
  • Що хотіли, то отримали! Не шкода!
  • Це напевно всу з американського супутника його звалили.

Як ми раніше повідомляли, стали відомі величезні втрати окупантів на Донбасі за рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк