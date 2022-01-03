У Донецьку розвалюється відомий готель. Дивіться на фото, що від нього залишилося

"У Донецьку впав навіс над входом в готель Європа. Готель не працює з 2014 року, тому що після приходу Росії готелі в Донецьку більше не потрібні. Все розвалюється і занепадає в колись багатому місті", - описав ситуацію Казанський.

У Донецьку руйнується Готель" Європа " (фото: facebook.com/denys.kazanskyi)

У коментарях люди пишуть, що жителів Донецька зовсім не шкода, адже вони підтримали бойовиків. Але деякі з цим не згодні і вважають, що це не так.