Донбасу загрожує екокатастрофа через радіацію: був вибух

На Донбасі зафіксовано значне радіаційне забруднення на окупованих територіях, що загрожує екологічною катастрофою для всього регіону вже через кілька місяців.

До МАГАТЕ вже надійшло від України звернення щодо проведення моніторингової місії. Про це 23 жовтня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ході Київського безпекового форуму.

Чиновник нагадав, що в 1979 році на території шахти "Юнком" (в місті Бунге близько Єнакієве під Донецьком) радянська влада здійснила підземний ядерний вибух 0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті на глибині 903 м.

"Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації у ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить в горизонт питної води", - сказав Резніков.

Крім того, в ОРДЛО також припинено відкачування води з декількох десятків інших шахт. Як попереджає міністр, це вже через кілька місяців призведе до екологічної катастрофи не тільки в Україні на Донбасі, але також і в російській Ростовської області.

Резніков розповів, що вже звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії про проведення експертизи.

"На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я маю надію, що спостерігачі таки потраплять туди та зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням", - додав віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що цей атомно-вибуховий експеримент "Кліваж" на території Донецької області викликав занепокоєння екологів ще наприкінці XX століття. Зараз експерти говорять, що якщо вміст радіоактивних речовин в шахтній воді дійсно зросте, під загрозою радіаційного зараження виявляться басейни річок Сіверський Донець і Кальміус, а також Азовське море. Це може торкнутися не тільки Донбасу, а й Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей в Україні.

Раніше ми писали про те, що радіація в Чорнобилі виявилася небезпечнішою, ніж вважали, і вчені після проведення досліджень стали бити на сполох.