На Донбасі помер бойовик, який вбивав українців у боях за ДАП

Війна на Донбасі триває, незважаючи на Мінські домовленості про припинення вогню. Але цього разу ряди "вантажу 200" поповнив бойовик і зрадник України Станіслав Чередник на прізвисько "Тет". Він брав активну участь у боях за Донецький аеропорт (ДАП).

Про це повідомляє військовий і блогер ВСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у своєму Telegram-каналі. Він зазначає, що бойовик загинув 25 травня.

"25.05.2020 Станіслав "Тет" Чередник пішов на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Обставини вимагають уточнення", - написав український боєць.

Зазначимо, що загиблий бойовик Станіслав 1993 року народження, він народився у Донецькій області в місті Харцизьк. Він занесений в "чорний список" сайту "Миротворець".

"Воює з літа 2014. Брав участь у боях за донецький аеропорт. Особиста інформація. Діяльність: військовий. Інтереси: горілка, пиво і трава можна навіть півтора". Азартні ігри на гроші", - сказано про бойовика на "Миротворці".

Станіслав Чередник (фото: facebook.com/ukrop.bc)

Як ми раніше писали, ветеран АТО, який бився з Кивою, і відомий бізнесмен влаштували бойовисько в Києві.