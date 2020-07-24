На Донбасі українські бійці ракетою знищили бойовиків: потужне відео потрапило в мережу

Українські вояки помітили бойовиків і влучили точно в ціль
У мережі з'явилося потужне відео точного удару українських бійців по терористах на Донбасі. Так, на цей раз на Приазов'ї був знищений станковий протитанковий гранатомет бойовиків (СПГ).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український військовий Олександр Ведмідь.
"Приазов'я. Знищення розрахунку СПГ "орків" (бойовиків). Це війна", – написав він і показав відео.
У відеоролику показано, як бойовики окопалися поряд з житловим будинком. Але їх помітила армія ВСУ і прицільним пострілом із протитанкового ракетного комплексу потрапили точно в ціль.
Відео попадання в супротивника можна переглянути за посиланням.
Українці активно коментують відео і висловлюють свою подяку українським захисникам.
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