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На Донеччині загинули троє українських бійців: подробиці і фото

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Троє українських бійців загинули на Донбасі

Військові ЗСУ продовжують захищати Україну ціною свого життя. У вівторок, 10 березня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло троє українських бійців.

На фронті загинули Андрій Ведешин, 1986 року народження і Віктор Солтис. Крім того, у шпиталі помер 23-річний Богдан Петренко, який на минулому тижні, 4 березня, отримав серйозне поранення.

Андрій Ведешин і Віктор Солтис (фото: facebook.com/LazarovychMykola)

Ще дев'ять захисників України отримали поранення. Про це повідомив волонтер Микола Лазарович на своїй сторінці в Facebook.

Про Богдана Петренко відомо, що він служив в Луганській області, в районі Золотого у 72-й окремій механізованій бригаді. Боєць отримав важке поранення в голову і 4 березня в 9 ранку його доставили в Харківський центральний госпіталь. В ніч з 4 на 5 березня йому зробили операцію, після якої він перебував у комі.

Богдан Петренко (фото: facebook.com/Наташа Мацкевич)

Нагадаємо, що 8 березня біля селища Дослідне під Донецьком, після ракетного обстрілу загинув український військовий Євген Чорних. Він служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді, і йому було всього 29 років.

Раніше повідомлялося про те, що в Житомирі вбили відомого волонтера і бійця АТО 95-ї окремої мотопіхотної бригади Олега Котенка. За словами поліції, він вчинив самогубство, але мешканка Житомира Галина Ковальчук запевняє, що він би цього ніколи не зробив.

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