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На Донбасі загинув боєць ВСУ: йому було всього 24

Автор: Людмила Жукова

На Донбасі 11 лютого від ворожої кулі загинув військовий Владислав Лященко. Хлопцеві було всього 24 роки.

Про смерть бійця повідомили Facebook-сторінці 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Український військовий загинув в результаті ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункту.

"Владислав Лященко 1996 року народження, загинув увечері 11 лютого в результаті ворожого кулеметного вогню під час переміщення на взводному опорному пункту. Висловлюємо щирі співчуття родині Владислава і помстимося за кожного нашого воїна, які ціною власного життя оберігають мирне небо для кожного українця. Спочивай з миром, Влад ...", - написали на сторінці його побратими.

На Донбасі загинув 24-річний Владислав Лященко (фото: facebook.com/28brigade)

Зазначимо, що боєць загинув недалеко від населеного пункту Новомихайлівка.

В коментарях до посту українці висловили свої співчуття і написали, що військові обов'язково за нього помстяться.

Нагадаємо, 11 лютого, внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдатів Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, незважаючи на всі зусилля медиків його врятувати.

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