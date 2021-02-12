На Донбассе погиб боец ВСУ: ему было всего 24

Украинский военный погиб в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту.

"Владислав Лященко 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинском. Покойся с миром, Влад ...", - написали на странице его побратимы.

На Донбассе погиб 24-летний Владислав Лященко (фото: facebook.com/28brigade)

Отметим, что боец погиб недалеко от населенного пункта Новомихайловка.

В комментариях к посту украинцы выразили свои соболезнования и написали, что военные обязательно за него отомстят.