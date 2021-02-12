На Донбассе погиб боец ВСУ: ему было всего 24

На Донбассе 11 февраля от вражеской пули погиб военный Владислав Лященко. Парню было всего 24 года.
О смерти бойца сообщили на Facebook-странице 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Украинский военный погиб в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту.
"Владислав Лященко 1996 года рождения, погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводному опорному пункту. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинском. Покойся с миром, Влад ...", - написали на странице его побратимы.
Отметим, что боец погиб недалеко от населенного пункта Новомихайловка.
В комментариях к посту украинцы выразили свои соболезнования и написали, что военные обязательно за него отомстят.
Напомним, 11 февраля, вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.
Один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.