На Донбасі по окупантах завдали нищівних ударів: передали привіт (відео)

На Донбасі українські військові завдали по окупантах нищівного удару у відповідь на постійні обстріли позицій ЗСУ. Бійці ліквідували вороже укріплення на Світлодарській дузі, бліндаж з СПГ та двох бойовиків.

Про це розповіли в 24 ОМБр імені короля Данила на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували відео про операцію нанесення бойовикам "отвєтки", зняту в сюжеті "Факти ICTV".

Військові ЗСУ розповіли, що тривалий час їх позиції обстрілювали ворожі снайпери, прикриваючись гранатометним вогнем.

Певно, таким чином окупанти намагалися виманити бійців під приціл.

Після цього українські військові були змушені завдати удар у відповідь та отримали на це "добро" від командування.

Втихомирював бойовиків зі станкового протитанкового гранатомета боєць Володимир.

"Була знищена ворожа вогнева точка. Пара пострілів - прямо в ціль... Нічого не залишилося, зрівняли із землею", - розповів він.

Перший постріл розніс укріплення противника, другий знищив бліндаж, де стояв СПГ. Окупанти запанікували і двоє з них кинулися навтьоки, ще двох найманців воїни ліквідували.

"Завдали вогневе ураження по позиції 2-20, і тепер ми так жартуємо, що у них позиція 2-200", - каже боєць ЗСУ Сергій.

Знищена позиція відновленню вже не підлягає. На те місце армійці передали письмовий привіт - записку.

"Якщо вам дороге ваша життя, припиніть стріляти та провокувати українських військових", - прочитав воїн і додав, що це потрібно для того, щоб противник розумів - бійці знають їх позиції та де вони знаходяться.

Відео: На Донбасі бійці ЗСУ знищили позицію окупантів на Світлодарській дузі

Раніше ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, як українські бійці на Донбасі послали бойовикам потужну "отвєтку".

Також повідомлялося, що нещодавно на фронті на Донбасі українські військові дали гідну відсіч окупантам у відповідь на обстріл і провокації - в мережі з'явилося відео, зняте з безпілотника.