На Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ: з'явилося фото загиблого бійця

Сьогодні, 27 квітня, на Донбасі в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець отримав травми несумісні з життям. Ще троє наших бійців отримали бойові травми.
Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці в Facebook.
Поранених воїнів доставили до лікувального закладу. Їм надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров'я задовільний.
Пізніше стало відомо, що загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Фото загиблого опублікувала Волочиська міська рада.
Роман Гуляк (фото: facebook.com/volochyskaOTG)
"На жаль, війна забирає кращих синів! Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, житель Волочиська, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув захищаючи нашу країну на сході. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і знайомим Романа. Схиляємося в скорботі разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Користувачі Мережі також прокоментували загибель захисника України.
Нагадаємо, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий ЗСУ Іван Ковалевський. Близькі розповіли про героя.
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