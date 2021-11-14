Хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП в Україні: це повинен знати кожен водій

Відшкодування збитку при ДТП – болюче питання у багатьох водіїв. На цю тему часто бувають суперечки та конфлікти, а також непорозуміння зі страховими компаніями з приводу термінів і розмірів виплат.
Хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП, в які терміни і як, розповіли в матеріалі Auto.Bigmir.
Відшкодування збитку при ДТП можна умовно розділити на кілька категорій. Схема залежить від ситуації, суми збитку, учасників аварії та інших факторів.
1. Якщо в обох учасників ДТП є обов'язкові страхові поліси (автоцивілка, ОСЦПВ) – Страхова компанія винуватця ДТП оплачує компенсацію постраждалій стороні.
2. Якщо у винуватця ДТП немає страховки, то він може добровільно відшкодувати збиток. Якщо платити відмовляється, то потерпілий водій звертається в МТСБУ або суд для врегулювання конфлікту.
Варто відзначити, що виплата по ОСЦПВ обмежена: 130 тисяч гривень на ремонт автомобіля і 260 тисяч гривень в ситуації, якщо в аварії постраждала людина. Якщо цієї суми недостатньо, то винуватець ДТП зобов'язаний виплатити додаткову компенсацію.
Якщо в обох учасників ДТП є страховий поліс і постраждав тільки автомобіль, то сума виплат від страхової компанії складе не більше 130 тисяч гривень.
Якщо сума ремонту перевищує граничну суму, то винуватець ДТП доплачує різницю між сумою від страхової та фактичними витратами на ремонт. Це регулюється статтями Цивільного кодексу України 1166 і 1194.
У реальному житті все набагато складніше й у винуватця ДТП грошових коштів може не виявитися або він не хоче оплачувати збитки. Тоді потерпілому водієві доводиться звертатися до суду.
"Відновлювальний ремонт автомобіля оплачує в першу чергу Страхова компанія винуватця, а в разі якщо суми страхового відшкодування недостатньо, незалежно від того, який розмір збитку визначила Страхова компанія, різницю між фактичною вартістю ремонту авто і сумою страхового відшкодування сплачує винуватець ДТП", - йдеться в офіційній позиції Верховного Суду.
Список ситуацій, при яких потерпілий в ДТП водій може звернутися в МТСБУ прописаний в статті 41 Закону України "Про ОСЦПВ". Це стосується ДТП:
Якщо ж винуватець ДТП стверджує, що грошей у нього немає і платити збиток йому нічим, то потерпілому водієві доведеться спочатку звернутися до суду, а потім у виконавчу службу, щоб домогтися компенсації.
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