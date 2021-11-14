Хто повинен відшкодовувати збитки при ДТП в Україні: це повинен знати кожен водій

Відшкодування збитку при ДТП можна умовно розділити на кілька категорій. Схема залежить від ситуації, суми збитку, учасників аварії та інших факторів.

1. Якщо в обох учасників ДТП є обов'язкові страхові поліси (автоцивілка, ОСЦПВ) – Страхова компанія винуватця ДТП оплачує компенсацію постраждалій стороні.

2. Якщо у винуватця ДТП немає страховки, то він може добровільно відшкодувати збиток. Якщо платити відмовляється, то потерпілий водій звертається в МТСБУ або суд для врегулювання конфлікту.

Варто відзначити, що виплата по ОСЦПВ обмежена: 130 тисяч гривень на ремонт автомобіля і 260 тисяч гривень в ситуації, якщо в аварії постраждала людина. Якщо цієї суми недостатньо, то винуватець ДТП зобов'язаний виплатити додаткову компенсацію.

Як отримати відшкодування збитку від винуватця ДТП

Якщо в обох учасників ДТП є страховий поліс і постраждав тільки автомобіль, то сума виплат від страхової компанії складе не більше 130 тисяч гривень.

Якщо сума ремонту перевищує граничну суму, то винуватець ДТП доплачує різницю між сумою від страхової та фактичними витратами на ремонт. Це регулюється статтями Цивільного кодексу України 1166 і 1194.

Якщо у винуватця ДТП немає грошей

У реальному житті все набагато складніше й у винуватця ДТП грошових коштів може не виявитися або він не хоче оплачувати збитки. Тоді потерпілому водієві доводиться звертатися до суду.

"Відновлювальний ремонт автомобіля оплачує в першу чергу Страхова компанія винуватця, а в разі якщо суми страхового відшкодування недостатньо, незалежно від того, який розмір збитку визначила Страхова компанія, різницю між фактичною вартістю ремонту авто і сумою страхового відшкодування сплачує винуватець ДТП", - йдеться в офіційній позиції Верховного Суду.

В яких випадках потерпілий може звернутися в МТСБУ

Список ситуацій, при яких потерпілий в ДТП водій може звернутися в МТСБУ прописаний в статті 41 Закону України "Про ОСЦПВ". Це стосується ДТП:

транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, власник якого теж не застрахував свою відповідальність, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі;

невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, заподіяної майну та навколишньому середовищу;

транспортним засобом, що вийшов з володіння власника не з його вини, а в результаті протиправних дій іншої особи;

учасниками бойових дій, інвалідами війни, інвалідами I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особами, які керують транспортним засобом, що належить інваліду I групи, в його присутності;

у разі недостатності коштів та майна страховика-учасника МТСБУ, який визнаний банкрутом або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором ОСЦПВ;

у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу поліцейським та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством.

Якщо ж винуватець ДТП стверджує, що грошей у нього немає і платити збиток йому нічим, то потерпілому водієві доведеться спочатку звернутися до суду, а потім у виконавчу службу, щоб домогтися компенсації.