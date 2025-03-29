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Судьба осыплет чудесами только эти знаки Зодиака

Таро-гороскоп на апрель (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже через несколько дней начинается апрель, и для представителей четырех знаков Зодиака второй месяц весны станет судьбоносным. Таро-гороскоп обещает им особые подарки.

Кого судьба осыплет чудесами и счастьем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Телец

Первые дни апреля подарят вам хорошие новости. Позвольте судьбе изменить вашу жизнь и не бойтесь сделать шаг вперед. Порой вы стоите на одном месте, ведь не хотите рисковать. Впрочем, это не лучший вариант, и начало месяца изменит ваше представление о настоящей радости.

Дева

Карты Таро обещают вам чудеса и слезы счастья. Начало апреля может надолго вам запомниться, важно лишь настроиться на перемены. Думайте только о событиях и ситуациях, которые касаются именно вас. А советы от других лучше игнорировать, они только собьют вас с пути к новой жизни.

Овен

Таро-гороскоп на апрель предсказывает вам невероятные события, к которым трудно подготовиться заранее. Неожиданные изменения, которые врываются в вашу жизнь, будут похожи на настоящий ураган. Но волноваться точно не стоит, вас ждут только чудеса и радость, а все плохое наконец исчезнет.

Скорпион

Начните этот апрель с чего-то невероятного. Не следует плыть по течению и искать легкий путь. Решитесь на новые решения и оставьте все плохое в прошлом. Судьба дает вам уникальный шанс, не пренебрегайте им, ведь именно сейчас вы сможете взлететь на вершину успеха.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Metro.

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