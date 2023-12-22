Судьба готовит неожиданные подарки для трех знаков Зодиака

Рак

Ваши отношения перейдут на новый уровень. Вы сможете найти вторую половинку или же начать задумываться о чем-то серьезном, если у вас уже есть любимый человек. Свадьба, планирование ребенка или начало совместной жизни под одной крышей - одно из этих решений подарит вам огромное счастье.

Судьба решила освободить вас от бремени прошлого. Все проблемы уйдут на второй план и станут едва заметными. У вас есть шанс с головой уйти в романтические отношения и забыть обо всем плохом.

Козерог

Вы получите шанс помириться со своим старым другом. Вполне возможно, что еще до Рождества вы получите звонок или сообщение от человека, по которому очень скучали. И это станет огромной радостью.

Постарайтесь оставить обиды в прошлом. Заройте топор войны и все недопонимания. Судьба редко дает возможность вернуть в жизнь того, кто уже давно "выбыл" из игры. Не упустите свой шанс.

Водолей

К Рождеству вы получите интересное карьерное предложение. Забудьте о скуке и усталости. Вы сможете получить приятный сюрприз в виде повышения зарплаты. Вместе с этим у вас появится шанс взлететь по карьерной лестнице.

Кроме этого, в ближайшие дни вам точно стоит планировать важные свершения. Попробуйте что-то новое, прислушивайтесь к идеям коллег. У вас все получится.