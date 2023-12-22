RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Судьба готовит неожиданные подарки для трех знаков Зодиака

Гороскоп удачи сулит им невероятное везение (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представителям трех знаков Зодиака вот-вот невероятно повезет. Уже к Рождеству они получат неожиданные и очень приятные подарки. Судьба готовит для них немало радостных событий.

Кому готовиться к веселью и счастью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Рак

Ваши отношения перейдут на новый уровень. Вы сможете найти вторую половинку или же начать задумываться о чем-то серьезном, если у вас уже есть любимый человек. Свадьба, планирование ребенка или начало совместной жизни под одной крышей - одно из этих решений подарит вам огромное счастье.

Судьба решила освободить вас от бремени прошлого. Все проблемы уйдут на второй план и станут едва заметными. У вас есть шанс с головой уйти в романтические отношения и забыть обо всем плохом. 

Козерог

Вы получите шанс помириться со своим старым другом. Вполне возможно, что еще до Рождества вы получите звонок или сообщение от человека, по которому очень скучали. И это станет огромной радостью.

Постарайтесь оставить обиды в прошлом. Заройте топор войны и все недопонимания. Судьба редко дает возможность вернуть в жизнь того, кто уже давно "выбыл" из игры. Не упустите свой шанс.

Водолей

К Рождеству вы получите интересное карьерное предложение. Забудьте о скуке и усталости. Вы сможете получить приятный сюрприз в виде повышения зарплаты. Вместе с этим у вас появится шанс взлететь по карьерной лестнице.

Кроме этого, в ближайшие дни вам точно стоит планировать важные свершения. Попробуйте что-то новое, прислушивайтесь к идеям коллег. У вас все получится. 

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп