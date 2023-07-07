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"Доктора вызови, бл**ь!" Всплыло видео, как турки избили россиян в отеле

Россиян избили в Турции (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Россиянам наваливали в одной из турецких гостиниц. Дошло до криков, мата и требований "вызвать доктора".

Смотрите видео, которое всплыло недавно в сети.

Трое турок против одного российского "пузана"

На кадрах видно, что трое мужчин-турков пытаются унять россиянина-пузана.

Женщина, снимающая видео, выкрикивает, что в драке участвует "представитель гостиницы".

"Дивіться як гарно турки наваляли російському смі*тю в готелі. Причини цьому невідомі, хоча того що це просто русня - для всіх цілком достатньо", - пишет автор поста.

"Доктора вызовы, бл**ь"

Из кадров второго видео можно понять, что россиянка подбежала к администратору, и называя его долбо*бом, требует вызвать избитому мужчине врача. Работник гостиницы делает вид, что ничего подобного не произошло и дальше занимается своей работой.

"Тупа моска*ька думає що цей "язик" повинні всі розуміти", - комментирует канал, обнародовавший видео.

Ранее россиянам в Турции наваляли еще и поляки.

Также читайте, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

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