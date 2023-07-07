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"Доктора визові, бл**ь!" Спливло відео, як турки побили росіян в готелі

Росіян побили в Туреччині (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Росіянам наваляли в одному з турецьких готелів. Дійшло до криків, матюків та вимог "викликати доктора".

Дивіться відео, яке спливло нещодавно в мережі.

Троє турків проти одного російського "пузана"

На кадрах видно, що троє чоловіків-турків намагаються вгамувати росіянина-"пузана".

Жіночка, яка знімає відео, вигукує, що в бійці бере участь "представник готелю".

"Дивіться як гарно турки наваляли російському смі*тю в готелі. Причини цьому невідомі, хоча того що це просто русня - для всіх цілком достатньо", - пише автор посту.

"Доктора визовиі, бл**ь"

З кадрів другого відео можна зрозуміти, що росіянка підбігла до адміністратора, і називаючи його довбо**бом, вимагає викликати побитому чоловікові лікаря. Працівник готелю робить вигляд, що нічого такого не трапилося і далі займається своєю роботою.

"Тупа моска*ька думає що цей "язик" повинні всі розуміти", - коментує канал, який оприлюднив відео.

Раніше росіянам в Туреччині наваляли ще й поляки.

Також читайте, що українка зганьбила росіянина на турецькому пляжі.

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