Доктор розповіла, скільки людей може заразити хворий штамом "Дельта"

Людина, яка інфікована штамом коронавірусу "Дельта", може заразити від 9 до 11 осіб.

Штам дуже "ціпкий"

Новий штам коронавірусу майже в три рази агресивніше, ніж його попередній "китайський".

"Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість поширення значно вище, ніж була у першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом до 1,5 - 2 осіб, то при штамі "Дельта" - вже 9-11 осіб", - сказала інфекціоніст.

У чому небезпека "Дельти"

За словами медика, поширювати вірус будуть найбільше діти і підлітки.

"Крім того, така швидкість його поширення пов'язана з тим, що рушійною силою передачі коронавірусу будуть якраз діти і підлітки. Щорічно на початку епідсезону, коли йде підйом захворюваності респіраторними захворюваннями і грипом, ми спостерігаємо, що першими хворіють діти. Вони захворіли, принесли хворобу в сім'ю, а потім у другій хвилі у нас хворіють дорослі", - резюмувала лікар.

Також медик висловила припущення, що в недалекому майбутньому вірус перейде у звичайну респіраторну інфекцію.