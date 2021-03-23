Доктор наук: люди, які бояться ДНК-вакцин, повинні боятися "Спутника V"

Вакцині AstraZeneca (Covishield) та іншим, які завозять до України, можна довіряти більше, ніж російській "Спутник V". Річ у тім, що вони розроблені на основі матричної РНК і вже продемонстрували значно більшу ефективність. А от російська вакцина містить у собі ДНК.

Про це сказав доктор біологічних наук та академік Національної академії наук Сергій Комісаренко у інтерв'ю " Суспільному ".

"Спутник V" зроблений в інституті Гамалеї. Це дуже добрий інститут, відомий, імені Гамалеї, в Москві. Але він ніколи не займався виробництвом вакцин, по-перше, по-друге, вони використали, між іншим, теж ДНК. Тобто у складі цієї вакцини є ДНК, який кодує протеїн, тобто ті люди, які бояться ДНК-вакцин, повинні боятися також "Спутника V", - сказав вчений.

Крім того, нагадав він, російська вакцина досі не завершила свої клінічні випробування, а друга фаза клінічних випробувань проводиться лише на здорових молодих людях.

А ефективність, говорить вчений, підраховують лише після проведення третьої фази клінічних випробувань на десятках тисяч осіб, частина з яких захворіла, частина з яких не захворіла, і порівнюють тих, які були вакциновані, з тими, які не вакциновані. І можна тільки тоді вирахувати ефективність вакцини.

"Для фахівців було зрозуміло, що це був теж фейк. Можливо, це й непогана вакцина, але те, що вона краща за інші - це абсолютно точно ні. Можливо непогана, але для цього потрібно завершити клінічні випробування і потім передати в міжнародні організації протоколи клінічних випробувань", - зауважив Комісаренко.

При цьому він нагадав, що росіяни "можуть повикидати приклади, які будуть негативними, для того, щоб підвищити по суті рейтинг". А це не є прийнятним.