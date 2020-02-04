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Доктор Комаровський зібрався на "гастролі" в Росію: деталі скандалу

STYLERЖиття    04.02.2020 - 14:15
Доктор Комаровський зібрався на "гастролі" в Росію: деталі скандалу
Доктор Комаровський прокоментував "гастролі" в Росії (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський планує поїздку в Росію в квітні 2020 року

Доктор Комаровський зібрався в Росії . Відомий український педіатр планує турне по містах Росії в квітні 2020 року. Медик анонсував "великі семінари для батьків" в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Іркутську, Якутську і Уфі з 12 по 21 квітня.

Плани самого відомого українського доктора на заробітки в РФ викликали небувалий ажіотаж. Користувачі згадали про бізнес педіатра – мережі дитсадків "Комарик", яка до початку україно-російської війни працювала в Росії. Фанати Комаровського виступили на захист лікаря зі слоганом "медицина поза політикою".

Зазначимо, що квиток на виступ Комаровського в РФ коштує зовсім не дешево - від тисячі до 3, 5 тисяч рублів.

"Коментарі. Харків" запитали у Євгена Комаровського, чому він вирішив виступати в Росії і як сприймає негативну реакцію на майбутній тур з боку своїх співгромадян і земляків. На що український педіатр відповів, що поки не хоче це коментувати.

"Я не готовий зараз давати якісь коментарі", - сказав Комаровський.

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