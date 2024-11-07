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"Дочка говорит, что с нами ничего не произойдет, я ей верю": история Оли Поляковой в Музее "Голоса Мирных"

Фото: Оля Полякова
Автор: Александр Мороз

Певица Оля Полякова до последнего момента не верила, что начнется полномасштабная война — думала, что это басни. В начале вторжения лишилась жизни одноклассница ее дочери и Оля мгновенно приняла решение: спасать детей. Младший ребенок разлуку с домом воспринял как измену. История Оли Поляковой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я - гастролирующая певица - выехала без микрофона, без компьютера. У меня даже в голове не было, что как-то надо будет себя кормить. Я просто бежала в животном ужасе - детей на спину посадила и везла", - рассказывает Оля Полякова Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Сейчас вся семья вместе. Старшая дочь вернулась через год и поступила в один из отечественных вузов. Младшая же проживала вынужденную разлуку с семьей крайне болезненно. После слов ребенка "мама, вы все вернулись, а меня оставили" Оля попросила у нее прощения.

"Она снова стала нормально спать, хотя слышит, как летают дроны и как их сбивают. Я говорю: "Алиса, ты не боишься?" Она отвечает: "Не боюсь ничего, чтобы быть дома. С нами ничего не произойдет. "Я ей верю", - признается Оля Полякова.

Ее история из первых уст - здесь.

История певицы Оли Поляковой вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

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Ринат АхметовПолякова