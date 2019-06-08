ru
ua

Дочка Гриценка потрапила в аварію: всі подробиці (фото)


Гриценко розповів про ДТП, в яку потрапила його молодша донька в Одесі

Донька Анатолія Гриценка Анна потрапила в ДТП в Одесі в суботу, 8 червня. Дівчинка перебувала в автобусі зі своїми однокласниками - київські школярі їхали на екскурсію - і в транспорт врізався легковий автомобіль Mersedes. Про інцидент розповів сам політик на сторінці в Facebook.

Також колишній глава Міноборони, екс-кандидат у президенти України на виборах 2019 опублікував в мережі фото з місця події.

За словами лідера політичної партії "Громадянська ініціатива", його молодша дочка сиділа саме в місці зіткнення, і після зіткнення отримала удар по руці і обличчю, розбила губи, але серйозних травм немає.

"Слава Богу, він захищає наших дітей!" - написав Гриценко.

Дочка Анатолія Гриценка потрапила в ДТП в Одесі (фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy)

На щастя, в результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не загинув і не поранений.

Донька Анатолія Гриценко Анна навчається в столичному ліцеї №100 "Поділ".

Фото: facebook.com/anna.grytsenko

Як уточнили в поліції, аварія сталася на Миколаївській дорозі в районі будинку №275.

"Водій автобуса виїхав на смугу реверсивного руху, в той час як по цій смузі здійснювався рух у зустрічному напрямку, де і сталося зіткнення із автомобілем "Мерседес", який рухався у попутному напрямку, також порушуючи ПДР", - розповіли патрульні інспектори.

Після ДТП школярів пересадили в інший автобус.

У коментарях до повідомлення Гриценка користувачі мережі підтримують політика і дякують янгелу-охоронцю, який врятував дітей у цій аварії.

"...Зв'язок такий сильний між батьками і дитиною. Ми поговорили з дочкою, вона поклала трубку і в цей момент удар! Спасибі Янголу-охоронцю за те, що був поруч з моєю красунею";

"Страшно, коли діти опиняються в зоні ризику. Страшно, тому що розумієш, наскільки тонка межа... Не знаю, чи ви вірите в Янгола-охоронця, але він точно там був. Бережіть себе, безпеки всім вашим рідним";

"Хай Бог береже дітей! Рада, що так обійшлося..."

"Слава Богу, що з Анею був Янгол-охоронець! Слава Богу, що ніхто з пасажирів не постраждав!"

"Таке враження, що це не водії, а їздуни"...

Скрін коментарів: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Також ми писали про те, що 3 червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Рада відмовилася розглядати закон Зеленського про незаконне збагачення Кабмін схвалив стратегію управління держборгом до 2022 року
Читати всі новини