Добивали кастетом: у Харкові напали на відомого активіста (відео 18+)

Ігор Блохін, активіст "Національного корпусу", був жорстоко побитий двома невідомими. Про це повідомляє паблік ХС Салтівка в Facebook.

Чоловік розповідає, що 21 травня в 08:00 вийшов гуляти з собакою. На нього напали двоє невідомих у кепках і в окулярах. Один напав спереду, другий накинувся на активіста ззаду.

Обережно! Фото і відео містить сцени насильства.

Нападники били активіста за допомогою кастетів, а коли чоловік впав - продовжили його добивати. Після скоєного вони втекли в невідомому напрямку.

У Харкові напали на активіста Ігоря Блохіна (фото: facebook.com/h.saltovka)

"Били конкретно по голові. Шили голову. П'ять ран на голові", - розповідає Блохін.

Ігор Блохін є лідером ініціативної групи підприємців ринку "Барабашово".

У Харкові напали на активіста Ігоря Блохіна (фото: facebook.com/h.saltovka)

Ініціативна група бореться проти невиправдано високих цін за оренду торгових точок на ринку, хоча павільйони були побудовані за їх рахунок. Група була створена в лютому 2018 року. Одне з головних вимог - повернути земельні ділянки, які займає ринок, територіальній громаді, щоб укладати прямі договори оренди з Харківською міською радою.

Напад Блохін пов'язує зі своєю діяльністю в рамках ініціативної групи.

Зазначимо, що це не перше побиття активістів. 8 травня цього року було скоєно напад на Сергія Лінькова, який також входить в ініціативну групу. В обох випадках чоловіків били кастетами по голові.

У Харкові напали на активіста Ігоря Блохіна (відео: facebook.com/h.saltovka)

Раніше повідомлялося, що на Арнольда Шварценеггера напали в Південній Африці. В мережу потрапило відео, на якому невідомий чоловік у стрибку двома ногами вдарив легендарного актора в спину.

Нагадаємо, у Волинській області невідомі напали на знімальну групу однієї з телерадіокомпаній Луцька.