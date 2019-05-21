Добивали кастетом: в Харькове напали на известного активиста (видео 18+)

На активиста напали двое неизвестных
Игорь Блохин, активист "Национального корпуса", был жестоко избит двумя неизвестными. Об этом сообщает паблик ХС Салтовка в Facebook.
Мужчина рассказывает, что 21 мая в 08:00 вышел гулять с собакой. На него напали двое неизвестных в кепках и в очках. Один напал спереди, второй набросился на активиста сзади.
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Нападающие избивали активиста при помощи кастетов, а когда мужчина упал - продолжили добивать. После совершенного они сбежали в неизвестном направлении.
В Харькове напали на активиста Игоря Блохина (фото: facebook.com/h.saltovka)
"Били конкретно по голове. Шили голову. Пять ран на голове", - рассказывает Блохин.
Игорь Блохин является лидером инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово".
В Харькове напали на активиста Игоря Блохина (фото: facebook.com/h.saltovka)
Инициативная группа борется против неоправданно высоких цен за аренду торговых точек на рынке, хотя павильоны были построены за их счет. Группа была создана в феврале 2018 года. Одно из ее главных требований - вернуть земельные участки, которые занимает рынок, территориальной общине, чтобы заключать прямые договора аренды с Харьковским городским советом.
Нападение Блохин связывает со своей деятельностью в рамках инициативной группы.
Отметим, что это не первое избиение активистов. 8 мая этого года было совершено нападение на Сергея Линькова, который также входит в инициативную группу. В обоих случаях мужчин избивали кастетами по голове.
В Харькове напали на активиста Игоря Блохина (видео: facebook.com/h.saltovka)
Ранее сообщалось, что на Арнольда Шварценеггера напали в Южной Африке. В сеть попало видео, на котором неизвестный мужчина в прыжке двумя ногами ударил легендарного актера в спину.
Напомним, в Волынской области неизвестные напали на съемочную группу одной из телерадиокомпаний Луцка.