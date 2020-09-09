Як досягти успіху в бізнесі: поради Василя Хмельницького

Засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький під час виступу на форумі "МСП.Перезавантаження 2020", організованого Київським міжнародним економічним форумом, розповів про принципи досягнення успіху у підприємництві.

На думку Хмельницького, драйвером розвитку бізнесу є ефективна команда. Якщо бізнес впродовж року або двох не демонструє зростання, власнику необхідно замислитись над зміною значної частини команди або, як мінімум, над введенням нових людей до складу колективу.

"Ви маєте створити сильну команду та інвестувати в людей. Не бійтеся робити кращих співробітників партнерами – люди мають відчувати, що це не тільки ваш, але і їх бізнес", - радить Хмельницкий.

Не менш важливим, вважає засновник UFuture, є постійне навчання - як особисто підприємця, так і всієї його команди. Особливо важливими, підкреслює Хмельницький, є оволодіння знаннями у сфері фінансів та бухгалтерського обліку, без чого досягнення успіху у бізнесі буде проблематичним.

“Створюйте партнерства”, - радить Хмельницький підприємцям. Чим більше партнерів – тим більше можливостей, тим легше знаходити фінансування. Партнерство дозволяє легше масштабувати бізнес, впевнений засновник UFuture.

Василь Хмельницький закликає підприємців перетворюватися у справжніх лідерів, яких вирізняє те, що вони, володіючи особливими знаннями та навичками, здатні створювати нових лідерів. “Лідерами не народжуються, лідерами виховуються”, - вважає Хмельницький.

На завершення свого виступу Хмельницький порадив учасникам Форуму не шукати сенс життя, а створювати його власноруч, а також висловив сподівання, що серед учасників є ті, хто вже на наступному форумі будуть спікерами, які матимуть змогу розповісти про власні успішні бізнес-кейси для широкої аудиторії.