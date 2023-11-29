"К спасению кошки из Мариуполя присоединились 100 людей": новая история в музее "Голоса мирных"

Семье пришлось вывозить в своей машине друга с тяжелой формой бронхиальной астмы. К сожалению, по болезни мужчина физически не мог выдержать присутствие кошки... Приняли болезненное решение: оставить Жужу соседке с запасом пищи.

"Когда сыну сказали: или кошка, или человек, ему стало плохо. Но перед нами сидел задыхавшийся человек... Оставшись, он бы погиб", - объясняет Лилия.

Мужчину удалось спасти. Вопрос о спасении Жужи встал сразу, когда добрались до Ужгорода. Оказалось, что кошка сбежала. Ее могло уже не быть в живых.

"У Вити была идея фикс: спасти кошку. Телеграмм-каналы, вайбер-чаты, сайты приютов... С марта по июнь сын спал 3-4 часа и искал кошку. Я давал 1%, что он ее найдет. В Мариуполе не могли найти людей", - вспоминает Эдуард.

2 июня поступило долгожданное известие: на кису наткнулась женщина, приехавшая к их многоэтажке за другим котом. Эвакуировали Жужу волонтеры: это был очень сложный путь.

Семья воссоединилась с любимицей, чтобы уже не разводиться. Они считают, что Мариуполь унес у кошки одну жизнь. Но ведь говорят, что у кошек их девять.

Рассказ Эдуарда и Лилии вошел в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.