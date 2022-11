Днепропетровская и Кировоградская области получили более 10 тонн муки от гумпроекта "Спасаем жизнь"

Во время войны эти четыре территориальные общины приютили 2 600 переселенцев из разных регионов Украины. Обустраивали быт совместно с предприятиями "Метинвеста": они помогли с закупкой строительных материалов, бытовой техники, кроватей и постельных принадлежностей.

"В Петрово проживают почти 1 300 вынужденных переселенцев, четверть - дети всех возрастов. Ежедневно в шелтерах мы готовим для них еду, выпекаем хлеб и разные вкусности. Муки, которую передали комбинаты "Метинвеста", хватит до следующего урожая", - значила представительница Петровской Третьяк.

Часть муки отдадут вынужденным переселенцам, проживающим в частных домах, а также пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям общин.

"В это сложное время "Метинвест" помогает людям выжить, делает все, чтобы они не остались наедине с бедой. Благодаря проекту "Спасаем жизнь" жители шести общин уже получили 15 300 сбалансированных продуктовых наборов", - рассказал директор по персоналу и социальным вопросам Северного ГОКа Андрей Щербак.

Напомним, на днях территориальные общины Донбасса получили 5,5 тыс. продуктовых наборов от гумпроекта "Спасаем жизнь".

Всего же помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" - продукты питания, медикаменты, витамины, а также бытовые вещи и теплая одежда - получили уже 303 тысячи украинцев. Сумма донорской помощи, которая была передана в благотворительный фонд Do it together, составила более 2 млн евро.