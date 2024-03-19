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В Днепре приступили к демонтажу части дома, куда попала ракета

В Днепре приступили к демонтажу части дома, куда попала ракета (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре приступили к демонтажу части дома по ул. Набережная Победы, 118, куда попала ракета X-22. Этот теракт унес жизни 46 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского горсовета.

В прошлом году Днепр принял решение демонтировать два подъезда в третьем корпусе, которые полностью разрушены. В декабре подрядная компания приступила к установке башенного крана. А 10 дней назад начала демонтаж третьего подъезда.

"Мы уже демонтировали лифтовый и технический этаж. Сегодня бригады работают над тем, чтобы демонтировать 9-й этаж. До конца дня должны его завершить. Морально сложно здесь работать, видя вещи людей... Но, кроме этого вызова, есть еще один — это то, что в соседних подъездах будут продолжать жить люди. Так что нам нужно делать все так, чтобы ни одна квартира не пострадала. Работа тяжелая. А еще дождливая погода немного замедляет процесс. Но мы идем по графику", — рассказал главный инженер подрядной компании Александр Романцов. .

Также он добавил, что это очень кропотливая работа, ведь нужно не только осторожно разобрать каждый блок, зачистить каждую деталь, но и осторожно башенным краном все спустить. И постоянно следить за конструкциями и их укреплять. Всего здесь демонтируют 1050 панелей.

 

Дом на ул. Набережная Победы, 118 – первый в Украине, где проводят демонтаж рядом с теми подъездами, где будут жить люди. Но у этого подрядчика есть опыт демонтажа домов. Один из его проектов – дом по ул. Мандрыковской, 127, где произошел взрыв газа 13 октября 2007 года.

Что касается 118-го на Победе, то в 2023 году днепровские коммунальщики полностью обновили уцелевшую часть дома. Сменили окна, лифты, реставрировали фасад и провели другие необходимые работы.

«Сейчас у нас идет второй этап работ, а именно демонтаж двух подъездов. Во время проведения работ город предложил жителям 36 квартир отселиться. Им оказывают материальную помощь на аренду жилья. В целом подрядчики на сегодняшний день идут по графику, выполняют все согласно проекту. До конца года эти работы должны быть завершены», – прокомментировал директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Сергей Файфер.

После завершения второго этапа приведут в порядок фасадную часть дома. Это станет финальным этапом работы.

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