В Днепре ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном

В результате ракетной атаки РФ на Днепр 14 января в числе погибших оказалась и тренер по акробатике Анастасия Игнатенко. Она находилась с семьей в многоэтажке, в которую попала российская ракета.
О трагической новости сообщил в Facebook начальник Анастасии Дмитрий Гак.
Тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе с мужем Дмитрием и сыном Макаром, которому было всего лишь1,5 года, погибла в результате ракетных обстрелов Днепра.
Семья переехала из оккупированного Токмака в Запорожской области и снимала квартиру в злосчастном доме на Набережной Победы, 118.
"8 лет Настя была частью нашего клуба, заботливым тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и во всей Украине.От имени всех тренеров Украины, выражаю глубокую скорбь и слова поддержки родным и близким. Вечная память!" - написал Дмитрий Гак.
Также он попросил финансово помочь маме погибшей Насти.
5168 7422 4247 8190 Ольга Игнатенко
5168 7554 5214 3254 Алексей Игнатенко
17 января в Днепре объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке. В результате российской атаки погибли 44 человека.
Как мы ранее писали, в Днепре девушка осталась без глаза из-за удара РФ по дому.
Также мы сообщали, что в результате атаки РФ в Днепре погиб известный тренер по боксу. Показали фото кухни тренера до и после прилета ракеты.