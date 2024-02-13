В Днепре дети изуродовали могилу украинского бойца: детали скандала

В Днепре дети изуродовали могилу украинского воина, к ответственности теперь привлекут родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Детали скандала

На одном из местных кладбищ Новокодацкого района, двое 13-летних парней и 10-летняя девочка нанесли непоправимые повреждения надгробному кресту на могиле украинского защитника. Этот поступок, который произошел 10 февраля, привел к привлечению к административной ответственности родителей детей полицейскими Днепра.

В ходе отработки полученной информации правоохранители установили, что три ребенка в возрасте 13 и 10 лет причастны к разрушению памятного места военного. За эти действия родители детей были привлечены к административной ответственности по статье 184 (неисполнение родителями или заменяющими их лицами, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские составили административные протоколы и направят их в суд для рассмотрения и принятия решения.

Полиция расследует хулиганство детей (фото:facebook.com/PoliceDniproRegion)

Дополнительно правоохранители провели беседы с родителями нарушителей, отметив необходимость надлежащего воспитания и контроля за действиями детей, а также предотвращение подобных случаев в будущем.