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В Дніпрі діти понівечили могилу українського бійця: деталі скандалу

Дніпро, Вівторок 13 лютого 2024 10:28
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В Дніпрі діти понівечили могилу українського бійця: деталі скандалу У Дніпрі діти повалили хрест на могилі бійця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі діти понівечили могилу українського воїна, до відповідальності тепер притягнуть батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Поліцію Дніпропетровської області.

Деталі скандалу

На одному з місцевих цвинтарів Новокодацького району, двоє 13-річних хлопців та 10-річна дівчинка спричинили непоправні пошкодження надгробному хресту на могилі українського захисника. Цей вчинок, який стався 10 лютого, призвів до притягнення до адміністративної відповідальності батьків дітей поліцейськими Дніпра.

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили, що три дитини віком 13 та 10 років стали причетними до руйнування пам'ятного місця військового. За ці дії батьки дітей були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські склали адміністративні протоколи та направлять їх до суду для розгляду та прийняття рішення.

В Дніпрі діти понівечили могилу українського бійця: деталі скандалуПоліція розслідує хуліганство дітей (фото:facebook.com/PoliceDniproRegion)

Додатково правоохоронці провели бесіди з батьками порушників, наголосивши на необхідності належного виховання та контролю за діями дітей, а також запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Раніше ми вже розповідали, що український захисник за день знищив вісім одиниць техніки РФ.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як в Україні та Ізраїлі реагують на повітряну тривогу.

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