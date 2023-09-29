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В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции

Пятница 29 сентября 2023 20:30
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В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции (фото: пресс-служба Днепровского горсовета)
Автор: Илона Свиридова

364 курсанта первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу работника Национальной полиции Украины. Торжества провели на плацу вуза. Поздравить ребят, которые станут в ряды стражей порядка, пришли региональные руководители силовых ведомств, а также руководители города и области.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"У вас впереди большой путь, проходя который вы должны быть прежде всего честными перед собой и ответственными перед теми, кому сегодня присягнули на верность. Народу, государству и Закону. Всегда помните об этом", - подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов, присоединившись к вручению курсантам специального полицейского жетона.

В ходе церемонии также продемонстрировали, как работают служебные собаки, и устроили показательное выступление действий малых тактических групп.

"Присяга состоит раз на всю жизнь. Этот день вы будете помнить и с честью будете нести звание полицейского", - сказал ректор вуза Александр Моргунов.

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Днепр