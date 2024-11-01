Дни ангела в ноябре 2024: кто празднует именины по новому и старому календарю

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

Также узнайте, как проверить, есть ли на вашем доме порча - подручные способы.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.