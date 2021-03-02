Щоденник вакцинованого: український лікар описав стан після щеплення від COVID-19 по днях

У Дніпрі лікар медицини невідкладних станів Олексій Берегій докладно розповів про стан після вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва.

Щеплення працівникові НСЗУ "Національна служба здоров'я України" зробили 26 лютого, і відтоді пройшла вже четверта доба.

День вакцинації - нульовий

У перший день Берегій розповів, що відразу після уколу відчуття були досить незвичними, але в цілому стан оцінив як відмінний.

"Це наче одним з перших ступити на поверхню Місяця, адже цей маленький крок, який кожен з нас спроможний зробити, здатний врятувати людство!" - зазначив медик.

День перший після щеплення

Зранку Берегій відчував легкий головний біль, який списав або на побічну дію вакцини, або "на вік" - гіпертонічна хвороба, метеочутливість і ще купа достовірних факторів. Після вимірювання температури термометр показав 38.0 градус.

"Вмираю? Ні, всього лише передбачувана захисна реакція організму на вакцину. Одна таблетка парацетамолу... вирішила цю "проблему", - розповів він.

Також медик зазначив, що відчував незначний біль в ділянці місця ін'єкції, і з іронією додав, що "мабуть, просто чіп свербить".

День другий після вакцинації

Стан лікар розцінював як нормальний, але плече досі поболювало, а температура спала до 36,7 градуса.

"Вирішив виміряти сатурацію. Результат - 99% - як у молодого. Є апетит, ну а як інакше, якщо повечеряв о 22.00. А от запах ранкової кави відчуваю на всі 100%", - йдеться в публікації.

День третій після вакцинації

Плече вже перестало боліти. Хоча медик зізнався, що вранці встиг перехвилюватися по причині того, що не відчував ліву руку... але все пояснилося дуже просто - "відлежав", коли спав.

"Привіт, побічна реакція від вакцини. А хоча ні... Молочна кислота - ти підступна #%^*$. Просто "відлежав" руку. 2 хвилини страждання і все в нормі. Плече перестало боліти, нарешті заявка на чіпування узгоджена Маском. Спасибі, Ілон. Третя доба після вакцинації - стабільність - наше все", - пише Берегій.

День четвертий після вакцинації

Жодних побічних ефектів медик не відчував: ані тиску, ані задишки, ані нудоти тощо

"Загальне самопочуття дозволяє працювати на всі 100%. Вважаю, що це заслуга індійського чіпа, адже коли в Україні ще ніч, в Делі вже світає, і чіп наповнюється цілющою енергією", - розповів Берегій.