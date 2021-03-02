Щоденник вакцинованого: український лікар описав стан після щеплення від COVID-19 по днях
У Дніпрі лікар медицини невідкладних станів Олексій Берегій докладно розповів про стан після вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield індійського виробництва.
"Щоденник вакцинованого" медик став вести в своєму Facebook.
Щеплення працівникові НСЗУ "Національна служба здоров'я України" зробили 26 лютого, і відтоді пройшла вже четверта доба.
День вакцинації - нульовий
У перший день Берегій розповів, що відразу після уколу відчуття були досить незвичними, але в цілому стан оцінив як відмінний.
"Це наче одним з перших ступити на поверхню Місяця, адже цей маленький крок, який кожен з нас спроможний зробити, здатний врятувати людство!" - зазначив медик.
День перший після щеплення
Зранку Берегій відчував легкий головний біль, який списав або на побічну дію вакцини, або "на вік" - гіпертонічна хвороба, метеочутливість і ще купа достовірних факторів. Після вимірювання температури термометр показав 38.0 градус.
"Вмираю? Ні, всього лише передбачувана захисна реакція організму на вакцину. Одна таблетка парацетамолу... вирішила цю "проблему", - розповів він.
Також медик зазначив, що відчував незначний біль в ділянці місця ін'єкції, і з іронією додав, що "мабуть, просто чіп свербить".
День другий після вакцинації
Стан лікар розцінював як нормальний, але плече досі поболювало, а температура спала до 36,7 градуса.
"Вирішив виміряти сатурацію. Результат - 99% - як у молодого. Є апетит, ну а як інакше, якщо повечеряв о 22.00. А от запах ранкової кави відчуваю на всі 100%", - йдеться в публікації.
День третій після вакцинації
Плече вже перестало боліти. Хоча медик зізнався, що вранці встиг перехвилюватися по причині того, що не відчував ліву руку... але все пояснилося дуже просто - "відлежав", коли спав.
"Привіт, побічна реакція від вакцини. А хоча ні... Молочна кислота - ти підступна #%^*$. Просто "відлежав" руку. 2 хвилини страждання і все в нормі. Плече перестало боліти, нарешті заявка на чіпування узгоджена Маском. Спасибі, Ілон. Третя доба після вакцинації - стабільність - наше все", - пише Берегій.
День четвертий після вакцинації
Жодних побічних ефектів медик не відчував: ані тиску, ані задишки, ані нудоти тощо
"Загальне самопочуття дозволяє працювати на всі 100%. Вважаю, що це заслуга індійського чіпа, адже коли в Україні ще ніч, в Делі вже світає, і чіп наповнюється цілющою енергією", - розповів Берегій.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів про самопочуття після вакцинації від коронавірусу, яку йому провели сьогодні, 2 березня.
Також ми писали про те, що український лікар назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу.