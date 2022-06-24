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Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри

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П'ятниця 24 червня 2022 16:00
Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри Кадр з фільму Щоденник гопника (Arthouse Traffic)
Автор: Дмитрий Войналович

30 червня в кінотеатрах України виходить кримінальна комедія Щоденник гопника. Це енергійний, гострий і дотепний фільм, якому, за словами критиків, "вдається обійти очікування глядачів і здивувати їх кілька разів поспіль".

Про що цей фільм і чому його варто дивитися - читайте у матеріалі Styler.

Про що Щоденник гопника

Сюжет картини розгортається довкола хлопця на ім’я Метин. Він молодий турецький іммігрант, який мешкає у незаможному передмісті Стокгольма, керованому неписаними законами вулиць.

Метин і його друзі заробляють на життя крадіжками та шахрайством. Але хлопець почувається, що він інакший і вартий більшого. Наважившись на вступний іспит до академії мистецтв, хлопець благополучно його провалює. На додачу він ще й губить там свій щоденник із записами про крадіжки, вуличні бійки та збут награбованого.

Така книга "подвигів" цілком тягне на речовий доказ, однак потрапляє вона до рук шикарного видавця. І в мистецькому середовищі в ній бачать сенсацію і майбутній бестселер.

Що каже режисер фільму

Щоденник гопника - другий повнометражний фільм Івіци Зубака. Як і головний герой його фільму, Зубак - іммігрант. Він вихідець із Хорватії.

"Мені було тринадцять, коли в колишній Югославії розпочалася війна. Мої повнолітні друзі служили на передовій, якщо батьки ще не відправили їх за кордон. Багато хто так і не повернувся: мої сусіди, двоюрідні брати, яким ледь виповнилося вісімнадцять. Вони щойно вперше поцілувалися чи тільки отримали водійські права, але, на жаль, залишилися в багнюці на фронті, розгублені і все ще закохані. Уявіть собі, яке марнування життя, таланту і молодості", - говорить режисер.

Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри

Івіца Зубак (фото: Arthouse Traffic)

"Змарновані молодість і талант завжди цікавили мене. Мої попередні фільми досліджують ту саму тему зі схожими персонажами. Я бачу ту саму модель скрізь, куди б я не звернувся, незалежно від соціального класу чи національності. У Щоденнику гопника ми хотіли пограти та зруйнувати упередження щодо приміського населення, а також міського середнього класу. Їхнє взаємне захоплення та незнання одне одного багато що говорить про наше суспільство та людство в цілому. Але що станеться, коли ці два світи зустрінуться?" - коментує Зубак.

Сценарій він написав спільно з виконавцем головної ролі Каном Деміртасом.

Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри

Кадр з фільму Щоденник гопника (Arthouse Traffic)

Також у картині зіграли Лена Ендре, відома за фільмами трилогії Міленіум (Дівчина з татуюванням дракона, Дівчина, яка грала з вогнем, Дівчина, яка підривала повітряні замки), і Йорґен Торссон (На межі світів).

Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри

Кадр з фільму Щоденник гопника (Arthouse Traffic)

На батьківщині стрічка стала справжнім гітом, і була номінована на Шведську кінопремію "Золотий жук" за Найкращий сценарій. А на Варшавському міжнародному кінофестивалі фільм здобув Приз глядацьких симпатій.

Щоденник гопника: чому на цей фільм треба йти у кінотеатри

Кадр з фільму Щоденник гопника (Arthouse Traffic)

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