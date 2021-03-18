У Дніпропетровській області через бездіяльність влади може зникнути історична пам'ятка

За словами старости селища Світлани Краснової, обласне управління культури, національностей та релігії, не вживає заходів багато років, в той час, як кінний манеж перетворився на смітник - його дах розібрали і він може впасти в будь-який момент, а стіни по цеглині розтягують місцеві.

"Люди писали в різні установи, зокрема в облраду і народному депутату Валентину Дидичу для того, щоб привернути увагу до наших будівель, щоб виділили кошти. Вони були історичними пам'ятками обласного значення, але нажаль коштів нам ніхто не давав", - розповідає староста.

Гуляйпільський манеж було побудовано сотні років тому, саме тут тренували і вирощували відомих Орловських рисаків, зазначає краєзнавець Микола Чабан.

Крім того, за його словами, Гуляйполе - селище, де поєднана козацька історія, імперська і СРСР. Комплекс споруд кінного стадіону цікавий і для туристів, і для нащадків. Однак, аварійний стан будівель вражає - через кілька років їх може не стати, підкреслює краєзнавець.

"Ми підписали листа до обласної влади, але ніякої реакції не отримали. У нас є місця в області, пов'язані з Олександром Полем і вони всі якісь приречені. Це стиль безпам'ятства", - додав Чабан.

Як відомо, закон про охорону культурної спадщини в Україні є з 2000 року, але він не працює через відсутність механізму реалізації його на практиці.

Також провалена програма паспортизації пам'яток, яка повинна була завершитися ще у 2010 році.