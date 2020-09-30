Під Дніпром жінка впустила в дім "електриків": душили і вимагали гроші

У Дніпропетровській області сталося пограбування в будинку жінки. Мешканка Нікополя пенсіонерка відчинила двері нібито співробітникам Київенерго, які пройшли перевіряти лічильники. Так злодії їй назвалися. Як виявилося, в їхніх планах було заволодіти грошима та коштовностями у квартирі 86-річної жінки. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Як тільки псевдоелектрики пробралися в житло пенсіонерки - вони почали її душити і вимагати віддати їм всі цінні речі. Все це сталося серед білого дня 29 вересня. Як тільки злочинці отримали бажане, вони поспішили втекти з квартири жінки.

Правоохоронці швидко приїхали на місце НП, а розкрити злочин їм допомогла службова собака. Одного з нападників знайшли в підвалі цього ж будинку з награбованими речами. Також у злочинця був з собою пневматичний пістолет. Другого грабіжника знайшли через кілька годин після злочину в місті.

Поліція розслідує всі деталі події, а злочинці доставлені в СІЗО.

Під Дніпром грабіжники душили жінку заради наживи (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Як ми повідомляли раніше, у Києві затримали небезпечного злочинця, який доводив жінок до суїциду.