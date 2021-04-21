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Під Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілля

Новость на русском → Дніпропетровська область, Середа 21 квітня 2021 13:54
Під Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілля Під Дніпром ставок змінив колір через хімічні відходи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпропетровській області ставок став кольору крові через хімічні відходи, що зливаються у водойму. Цим займаються місцеві підприємства.

Про це в соцмережі повідомила співробітниця Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Тетяна Лампіка.

"Ставок червоного кольору від крові тварин і відходів різного походження. "Дозвіл" дало КП. Це просто жах. Знищення навколишнього середовища на рівні комунальних установ теж саме, що на рівні державних органів", - написала Лампіка.

Зазначається, що цей факт виявили під час спільного рейду ГО "ЕКОЛОГІЧНИЙ патруль" та працівники Нацполіції Дніпропетровської області.

Під Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілляПід Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілляСтавок під Дніпром став червоним від крові тварин (facebook.com/dtek.dp)

Еколог повідомив, що вони спіймали" на гарячому" автоцистерну, яка зливала у ставок відходи підприємства "Агро-Овен", яке спеціалізується на виробництві свинини та птиці. Також водойму забруднюють місцева свиноферма і молокозавод.

Правоохоронці зафіксували факт зливу та викликали слідчо-оперативну групу.

У коментарях українці обурилися даним фактом.

  • Найбільший ворог на планеті Земля, людина і її жадібність
  • Вони вже все витравили в цьому ставку.
  • Моральні виродки.
  • Вони повинні везти на очисні споруди, а по факту везуть у водойму...ще б водія там окунути з головою та примусити водички попити...
  • Просто жесть.

Як ми раніше писали, під Києвом чоловік застрелив рідкісного птаха.

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