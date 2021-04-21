Під Дніпром водойма стала яскраво-червоною від крові загиблих тварин: хто творить свавілля
У Дніпропетровській області ставок став кольору крові через хімічні відходи, що зливаються у водойму. Цим займаються місцеві підприємства.
Про це в соцмережі повідомила співробітниця Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Тетяна Лампіка.
"Ставок червоного кольору від крові тварин і відходів різного походження. "Дозвіл" дало КП. Це просто жах. Знищення навколишнього середовища на рівні комунальних установ теж саме, що на рівні державних органів", - написала Лампіка.
Зазначається, що цей факт виявили під час спільного рейду ГО "ЕКОЛОГІЧНИЙ патруль" та працівники Нацполіції Дніпропетровської області.
Ставок під Дніпром став червоним від крові тварин (facebook.com/dtek.dp)
Еколог повідомив, що вони спіймали" на гарячому" автоцистерну, яка зливала у ставок відходи підприємства "Агро-Овен", яке спеціалізується на виробництві свинини та птиці. Також водойму забруднюють місцева свиноферма і молокозавод.
Правоохоронці зафіксували факт зливу та викликали слідчо-оперативну групу.
У коментарях українці обурилися даним фактом.
- Найбільший ворог на планеті Земля, людина і її жадібність
- Вони вже все витравили в цьому ставку.
- Моральні виродки.
- Вони повинні везти на очисні споруди, а по факту везуть у водойму...ще б водія там окунути з головою та примусити водички попити...
- Просто жесть.
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