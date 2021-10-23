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Під Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита: хлопець загинув на місці

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Дніпропетровська область, Субота 23 жовтня 2021 11:33
Під Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита: хлопець загинув на місці Фото: 16-річного хлопчика вбила плита, що впала (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром у селі на підлітка впала залізобетонна плита під час виконання будівельних робіт. В результаті події хлопець 2005 року народження загинув на місці від отриманих травм.

Про це 23 жовтня передали в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.

Трагічний випадок стався вчора близько половини шостого в Обухівці на території приватного домоволодіння, де будівельники проводили роботи.

На місце викликали поліцію і рятувальників. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що хлопчик був уже мертвий.

Щоб підняти важку плиту і дістати тіло загиблого, довелося задіяти кран.

"До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Тепер поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють обставини трагічного нещасного випадку.

Під Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита: хлопець загинув на місціПід Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита: хлопець загинув на місці

Під Дніпром залізобетонна плита, що впала, вбила підлітка (фото: dp.dsns.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що днями в Кременчуці в дитсадку обвалилося дерево і травмувало двох дітей і виховательку, а через кілька годин у лікарні померла постраждала чотирирічна дівчинка.

Нагадаємо також, у вересні в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.

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