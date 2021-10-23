Під Дніпром на підлітка впала залізобетонна плита: хлопець загинув на місці
Під Дніпром у селі на підлітка впала залізобетонна плита під час виконання будівельних робіт. В результаті події хлопець 2005 року народження загинув на місці від отриманих травм.
Про це 23 жовтня передали в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області.
Трагічний випадок стався вчора близько половини шостого в Обухівці на території приватного домоволодіння, де будівельники проводили роботи.
На місце викликали поліцію і рятувальників. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що хлопчик був уже мертвий.
Щоб підняти важку плиту і дістати тіло загиблого, довелося задіяти кран.
"До робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Тепер поліцейські проводять слідчі дії та встановлюють обставини трагічного нещасного випадку.
Під Дніпром залізобетонна плита, що впала, вбила підлітка (фото: dp.dsns.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що днями в Кременчуці в дитсадку обвалилося дерево і травмувало двох дітей і виховательку, а через кілька годин у лікарні померла постраждала чотирирічна дівчинка.
Нагадаємо також, у вересні в Харкові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації через падіння воріт на шкільному стадіоні.