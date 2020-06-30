Під Дніпром хлопець помер через байдужість лікарів: деталі скандалу

В Дніпровській області, в місті Новомосковськ від байдужості лікарів помер 24-річний хлопець. Молодого чоловіка звали Кравченко Влад, у нього вистрілив неадекватний чоловік. Юнак лежав на вулиці і стікав кров'ю, а повз проїздили швидкі допомоги не зупинилися, пояснивши це тим, що поспішають на виклик.

Про це повідомляє знайома загиблого під ніком Мамка Снайпер в Twitter.

"За підсумком, 2 "швидкі" не зупинилися, сказали у них виклик, а Влад стікав кров'ю. Потім лікарі сказали в Новіку, що немає ліків, поїхали в Дніпро і там не було, поїхали в Запоріжжя і там теж, в результаті у Влада зупинилося серце", - з гіркотою повідомила активістка.

Скріншот поста (twitter.com/shinodakatron)

Нагадаємо, що в Новомосковську Дніпропетровської області 24-річний хлопець загинув, захищаючи перехожих від неадеквату зі зброєю.

Поліція встановила, що на вулиці біля магазину між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вистрілив у свого опонента. Від отриманих травм 24-річний житель Новомосковська помер у лікарні. У соціальних мережах повідомляють, що нападник раніше був поліцейським і це вже не перший випадок, коли він чіплявся до перехожих. Конфлікт стався 28 червня.

42-річному чоловікові, який смертельно поранив місцевого жителя, вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) і ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Слідство за даним фактом триває.

Як ми раніше писали, у Харківській області чоловік розстріляв відпочиваючих з дітьми.