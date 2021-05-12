Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 часів Другої світової війни

У Дніпропетровській області виявили уламки радянського літака-винищувача Як-7 часів Другої світової війни, який був збитий в 1943 році. Крім того, знайшли і останки льотчика.

Про це повідомляє громадська організація "Пошук - Дніпро" на своїй сторінці в Facebook .

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

Пошукова експедиція працювала біля СМТ Іларіонове. При цьому місцеві шукачі металобрухту показали, де знаходиться літак. Були знайдені фрагменти корпусу літака, двигуна, що розбився, тощо. За заводськими клеймами експерти визначили, що це уламки Як-7.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

При цьому великі частини літака і мотор витягли ще за радянських часів. А ось останки загиблого пілота так і залишилися на місці. Зараз продовжуватимуться дії з ідентифікації льотчика.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

"Дуже шкода, що шматки розірваного металу були важливіші за останки хлопця якого кинули на місці своєї загибелі", - йдеться в повідомленні.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

На третій день експедиції прийшла на місце аварії літака прийшла літня жінка і розповіла про спогади своєї мами про цей літак.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

"Я довго молилася, щоб за цим солдатом прийшли, і ось нарешті за ним прийшли солдати", - сказала жінка.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

Зазначимо, літаки Як-7 виробляли з 1941 року, всього було побудовано 6399 винищувачів 18 різних модифікацій, включаючи навчальні та бойові. Використовувати дані літаки припинили в 1946 році.

Під Дніпром виявили уламки винищувача Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)