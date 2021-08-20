ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів: били руками і ногами (відео)

Новость на русском →
Кам'янське , П'ятниця 20 серпня 2021 17:30
Під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів: били руками і ногами (відео) Під Дніпром водії покарали пішоходів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на дорозі кілька людей вилетіли з автомобілів та почали бити пішоходів. Причина цьому те, що вони переходили дорогу в недозволеному місці.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Днепр. Vgorode.ua".

Так, зловмисників було 4 – пасажири та водій. Зокрема, всі вони вийшли з автомобіля Opel і влаштували побиття.

На відео видно, що 2 чоловіків переходили дорогу з досить жвавим рухом. Вони тримали в руках мішки та пакети.

Подія сталася, коли перехожі перетнули всі смуги руху.

Чоловіки били пішоходів руками та ногами. Потім один із них навіть впав, коли вкотре бив потерпілого ногою.

Після цього вони відтягнули потерпілих з дороги, сіли в автомобіль і поїхали.


У коментарях користувачі відреагували на побачене.

  • Який жах. Звідки стільки жорстокості. Так, не праві пішоходи, що ж тепер кидатися на них;
  • Шкода, що їх не посадять. Максимум штраф, і то якщо заяву напишуть постраждалі. А потім через такого ці виродки будуть вважати, що вони мають рацію;
  • Машина права. Їздіть машиною тозі зрозумієте, як воно, під колеса. Даремно не кажіть того, чого не знаєте. Таке - по кілька разів за день;
  • Водій потім буде все життя жити з виною, коли б цей дід загинув під колесами. Люди знахабніли від своєї безкарності. Ось і доводиться їх виховувати, хоч і грубо, але дід запам'ятає.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні впав найвищий флагшток та розчавив автомобіль у мотлох.

Також у Києві на репетиції параду помітили танк, обклеєний скотчем.

Читайте РБК-Україна в Google News
дороги бійка Автомобілі
LITE
Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 20 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини