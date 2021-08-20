Під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів: били руками і ногами (відео)

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на дорозі кілька людей вилетіли з автомобілів та почали бити пішоходів. Причина цьому те, що вони переходили дорогу в недозволеному місці.

Так, зловмисників було 4 – пасажири та водій. Зокрема, всі вони вийшли з автомобіля Opel і влаштували побиття.

На відео видно, що 2 чоловіків переходили дорогу з досить жвавим рухом. Вони тримали в руках мішки та пакети.

Подія сталася, коли перехожі перетнули всі смуги руху.

Чоловіки били пішоходів руками та ногами. Потім один із них навіть впав, коли вкотре бив потерпілого ногою.

Після цього вони відтягнули потерпілих з дороги, сіли в автомобіль і поїхали.





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