Під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів: били руками і ногами (відео)
У місті Кам'янське Дніпропетровської області на дорозі кілька людей вилетіли з автомобілів та почали бити пішоходів. Причина цьому те, що вони переходили дорогу в недозволеному місці.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Днепр. Vgorode.ua".
Так, зловмисників було 4 – пасажири та водій. Зокрема, всі вони вийшли з автомобіля Opel і влаштували побиття.
На відео видно, що 2 чоловіків переходили дорогу з досить жвавим рухом. Вони тримали в руках мішки та пакети.
Подія сталася, коли перехожі перетнули всі смуги руху.
Чоловіки били пішоходів руками та ногами. Потім один із них навіть впав, коли вкотре бив потерпілого ногою.
Після цього вони відтягнули потерпілих з дороги, сіли в автомобіль і поїхали.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Який жах. Звідки стільки жорстокості. Так, не праві пішоходи, що ж тепер кидатися на них;
- Шкода, що їх не посадять. Максимум штраф, і то якщо заяву напишуть постраждалі. А потім через такого ці виродки будуть вважати, що вони мають рацію;
- Машина права. Їздіть машиною тозі зрозумієте, як воно, під колеса. Даремно не кажіть того, чого не знаєте. Таке - по кілька разів за день;
- Водій потім буде все життя жити з виною, коли б цей дід загинув під колесами. Люди знахабніли від своєї безкарності. Ось і доводиться їх виховувати, хоч і грубо, але дід запам'ятає.
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