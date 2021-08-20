Под Днепром люди из авто набросились на пешеходов: били руками и ногами (видео)

В городе Каменское Днепропетровской области на дороге несколько человек вылетели из автомобилей и начали бить пешеходов. Причина этому то, что они переходили дорогу в неположенном месте.

Так, злоумышленников было 4-пассажиры и водитель. В частности, все они вышли из автомобиля Opel и устроили избиение.

На видео видно, что 2 мужчин переходили дорогу с довольно оживленным движением. Они держали в руках мешки и пакеты.

Происшествие произошло, когда прохожие пересекли все полосы движения.

Мужчины били пешеходов руками и ногами. Потом один из них даже упал, когда в очередной раз бил пострадавшего ногой.

После этого они оттащили пострадавших с дороги, сели в автомобиль и уехали.





В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.