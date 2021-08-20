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Под Днепром люди из авто набросились на пешеходов: били руками и ногами (видео)

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Каменское, Пятница 20 августа 2021 17:30
Под Днепром люди из авто набросились на пешеходов: били руками и ногами (видео) Под Днепром водители наказали пешеходов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Каменское Днепропетровской области на дороге несколько человек вылетели из автомобилей и начали бить пешеходов. Причина этому то, что они переходили дорогу в неположенном месте.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Днепр. Vgorode.ua".

Так, злоумышленников было 4-пассажиры и водитель. В частности, все они вышли из автомобиля Opel и устроили избиение.

На видео видно, что 2 мужчин переходили дорогу с довольно оживленным движением. Они держали в руках мешки и пакеты.

Происшествие произошло, когда прохожие пересекли все полосы движения.

Мужчины били пешеходов руками и ногами. Потом один из них даже упал, когда в очередной раз бил пострадавшего ногой.

После этого они оттащили пострадавших с дороги, сели в автомобиль и уехали.


В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Какой ужас. Откуда столько жестокости. Да, не правы пешеходы, что же теперь бросаться на них;
  • Жаль, что их не посадят. Максимум штраф, и то если заявление напишут пострадавшие. А потом из-за такого эти уроды будут считать, что они правы;
  • Машина права. Ездите машиной, тоге поймете, как оно, когда под колеса. Зря не говорите того, чего не знаете. Такое - по нескольку раз за день;
  • Водитель потом будет всю жизнь жить с виной, когда бы этот дед погиб под колесами. Люди обнаглели от своей безнаказанности. Вот и приходится их воспитывать, хоть и грубо, но дед запомнит.

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